Fiorentina, Pioli: "Vittoria importante, lavoriamo con grande impegno"

Risultato finale: Torino-Fiorentina 1-2

© foto di Federico De Luca

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato cosi nel post partita a Premium Sport: "Sarebbe stato un peccato non vincere questa partita per quanto messo in campo. Stiamo vivendo un momento particolare dentro di noi, ma è giusto esultare cosi. La vittoria è stata importante, i miei stanno lavorando con grande impegno. Europa? Quando in passato abbiamo fatto qualche discorso in più ci siamo persi un attimino, dobbiamo continuare a dare il massimo e ci siamo promessi di farlo da qui alla fine. Mancano ancora tante gare, dieci partite sono tante. Il nostro calendario è complicato, incontreremo tante squadre che si dovranno salvare. Davide (Astori,ndr) era il primo a credere nel nostro lavoro. E' normale che durante gli allenamenti lui ci manca, lo sentiamo dentro di noi".