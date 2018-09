Fiorentina, piú forti degli errori

Fonte: Tommaso Loreto

L’Inter avrà anche agganciato la Fiorentina in classifica, ma i viola tornano da Milano più forti. L’altra faccia della luna viola, quella meno avvelenata dalla direzione di gara di Mazzoleni, non può non tenere di conto del secondo tempo giocato contro Icardi e compagni. Una Fiorentina senza il minimo timore reverenziale, che prima ancora di dominare la ripresa era stata capace di giocarsela comunque alla pari con l’Inter.

Se nel primo tempo è stata la squadra di Spalletti a farla da padrone è altrettanto vero che le occasioni migliori sono capitate sui piedi di Mirallas (palo) e Simeone (parata di Handanovic dopo splendido assist di Chiesa), mentre nella seconda frazione con un altro arbitraggio sarebbe stata tutt’altra storia. Con i viola in superiorità numerica per l’espulsione di Asamoah e con un rigore concesso per il fallo di Politano.

Se al quadro si aggiungono anche le esternazioni di Cognigni e Antognoni che la tifoseria aveva già invocato in passato non si fatica a immaginare una Fiorentina ancora più unita e compatta dopo le difficoltà affrontate a Milano. Quasi che questo gruppo stesse trascinando tutto l’ambiente, società e tifosi, annullando le distanze di cui tanto si è parlato negli ulitmi mesi. Anche su questo fronte, dall’uno a due rimediato dall’Inter, la Fiorentina esce molto probabilmente rinforzata.

Anche nella convinzione nei propri mezzi, nel lavoro impostato da Pioli e nelle potenzialità di questo gruppo. Che avrà sì raccolto soltanto un punto lontano dal Franchi tra Napoli, Genova e Milano, ma che al tempo stesso ha confermato la sensazione di poter stupire e divertire. Mancheranno anche tre punti in classifica, ma dinanzi all’Inter la Fiorentina si è mostrata ancora più forte.