Fiorentina, Pjaca dal 1' contro la Samp: i tifosi viola sperano

© foto di Federico De Luca

Marassi potrebbe essere l'occasione giusta per vedere Marko Pjaca finalmente in campo dal primo minuto. Come scrive stamani Tuttosport, l'innesto del croato fin dall'inizio darebbe quella imprevedibilità alla manovra offensiva che al San Paolo ha dato pochi frutti, tanto che il Cholito Simeone, centravanti, ha terminato la partita senza tiri all'attivo. Pjaca - si legge - spera dunque di poter aumentare il proprio minutaggio, per ora fermo a 52' in tre gare. Sempre da subentrante.