Fiorentina, Pjaca fra i convocati per la sfida con lo Schalke 04

La Fiorentina domani affronterà in amichevole lo Schalke 04 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Fra i convocati di Pioli c'è anche l'ultimo arrivato Marko Pjaca, che affronterà subito la sua ex squadra. Il croato infatti ha vestito la maglia dello Schalke 04 dallo scorso gennaio, ceduto in prestito secco dalla Juventus.

Ecco, di seguito la lista dei convocati per l’amichevole con lo Schalke 04:

Portieri: Dragowski, Lafont.

Difensori: Biraghi, Diks, Hancko, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo.

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Eysseric, Gerson, Noorgard, Veretout.

Attaccanti: Chiesa, Graiciar, Mirallas, Pjaca, Simeone, Vlahovic.