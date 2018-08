Fiorentina, Pjaca mette il Napoli nel mirino. Col Chievo gioca Mirallas

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio questa mattina si sofferma su Marko Pjaca, ieri sera in amichevole ad Arezzo spedito in tribuna dopo un piccolo affaticamento muscolare che potrebbe metterlo fuori causa anche per la gara di debutto in campionato contro il Chievo. Secondo il quotidiano, la Fiorentina non ha intenzione di forzare i tempi sul croato ma lo aspetterà con calma: il debutto da titolare del giocatore potrebbe dunque avvenire alla 4a di campionato al San Paolo contro il Napoli, primo vero impegno sulla carta molto più difficile degli altri. Contro il Chievo invece il titolare dovrebbe essere Mirallas che, raccontano dal centro sportivo, sta facendo passi da gigante.