Fiorentina, Pjaca per il salto di qualità

Fonte: Tommaso Loreto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attesa si è prolungata. Conclusa un'estate trascorsa aspettando notizie sull'asse di mercato Firenze-Torino le aspettative sul talento di Marko Pjaca restano intatte. Inutile ripercorrere il cammino del croato in queste prime otto tappe della stagione, gli unici sussulti sono stati quelli al Franchi contro la Spal. Il resto sono state prestazioni incolore, prive della giusta determinazione.

Adesso la ripresa del campionato impone il solito bivio a Pioli: ribadire la fiducia a Pjaca affinchè il processo d'integrazione subisca una forte accelerata, oppure liberare la voglia di farsi spazio di Mirallas. Il primo apparso ancora sotto tono prima dello stop per le nazionali a Roma, il secondo sgusciante e frizzante quando è stato chiamato in causa (per la verità anche sfortunato, come sul palo di San Siro).

La sensazione è che alla fine Pioli possa di nuovo affidarsi all'estro di Pjaca sperando che l'ulteriore minutaggio raccolto con la Croazia gli abbia dato una mano a ritrovare un gioco meno preoccupato. Quanto a Mirallas non è detto che a partita in corso non possa esserci spazio, o che nelle prossime gare non possa essere la volta buona per partire dell'inizio. Solo che per il momento sembra proprio impossibile derogare alla discriminante per il salto di qualità, ovvero quelle potenzialità di Pjaca che ancora non sono arrivate, ma che tutti aspettano. Pioli in primis.