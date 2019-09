© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo allenamento con la maglia della Fiorentina per Rachid Ghezzal, uno degli ultimi arrivati in casa viola in questo mercato estivo che si è chiuso lunedì sera. Di seguito le foto del neo gigliato all'interno del centro sportivo 'Davide Astori' riportate dalla stessa Fiorentina sul proprio profilo Twitter: