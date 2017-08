Fiorentina, quattro seconde maglie per la prossima stagione: la nota

Fonte: http://it.violachannel.tv

Attraverso una nota ufficiale, la Fiorentina ha voluto smentire la notizia riportata da alcuni organi di informazione, che evidenzia come siano stati individuati i colori della seconda e della terza maglia per il prossimo campionato dei viola.

"Come detto in sede di presentazione e come ribadito più volte, in accordo con la Lega Serie A, la Fiorentina indosserà in questa stagione quattro seconde maglie (bianca, verde, rossa e azzurra) che avranno pari dignità e porteranno i colori dei quattro quartieri del calcio storico sulla pelle degli atleti viola.

Le deduzioni riportate da alcuni siti non hanno alcun fondamento: 'La scelta della Fiorentina è quella di avere quattro seconde maglie - spiega il Direttore Generale della Lega Serie A Marco Brunelli - e noi abbiamo appoggiato questa particolare idea, tesa a valorizzare la storia e le tradizioni di Firenze. Una vetrina quella della Serie A che cerca di riportare sempre di più il feeling tra tifosi, sport e iniziative legate allo sviluppo del calcio'".