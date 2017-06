Fiorentina: rivoluzione tecnica o smobilitazione?

Fonte: Tommaso Loreto

© foto di Giacomo Morini

Gli acquisti possono aspettare. Pantaleo Corvino trascorrerà il weekend in città, magari in attesa che da Milano arrivino novità visto che il procuratore di Kalinic, Erceg, ha raggiunto il plenipotenziario Ramadani. Anche perchè, nelle ultime ore, pure l'Inter avrebbe messo gli occhi sul croato. Situazione in evoluzione, dunque, da tenere d'occhio al pari di quella per Borja Valero assolutamente aperta.

E se le uscite non sono certo destinate a interrompersi con Borja Valero o Kalinic (Ilicic resta vicino alla Samp, su Vecino fino al 10 agosto sarà difficile avere certezze al pari di Badelj, mentre anche Bernardeschi sembra aver già scelto la Juve) è sulle entrate che si concentrano i maggiori dubbi della tifoseria. Ufficializzato il giovane attaccante del Partizan Vlahovic il prossimo obiettivo (oltre a Politano del Sassuolo che piace) potrebbe essere quel mediano da piazzare davanti alla difesa che ai viola manca da qualche anno.

E' in mezzo al campo, in pratica, che la Fiorentina pensa di piazzare uno dei colpi più importanti, magari una volta chiarito quale potrà essere il portafogli a disposizione di Corvino. Perchè per capire se quella di quest'anno sarà una rivoluzione tecnica o, come qualcuno paventa, pura smobilitazione sarà necessario attendere la fase più inoltrata dell'estate, quella nella quale per forza di cose arriveranno gli acquisti.