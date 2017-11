Fiorentina, Saponara e una sosta per tornare al cento per cento

Fonte: Firenzeviola.it

La sosta per le Nazionali arriva nel momento giusto per recuperare alcuni dei giocatori sul quale, in estate, si basava il progetto tecnico-tattico di Stefano Pioli. Su tutti, Riccardo Saponara è uno degli uomini più attesi e allo stesso tempo che sono più mancati in questa prima parte di campionato. Gli infortuni in serie lo hanno tenuto ai margini, ma i prossimi dieci giorni potrebbero far la differenza per riaverlo a disposizione. Saponara permetterà al tecnico di avere maggiori scelte in attacco, con la possibilità anche di cambiare gerarchie offensive e scelte tattiche.