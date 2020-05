Fiorentina, stop agli allenamenti individuali: da oggi squadra in campo in piccoli gruppi

Iniziano ad arrivare news su quella che dovrebbe essere la prima seduta in gruppo per la Fiorentina, in programma oggi: la chiamata per i giocatori viola è fissata per tutti alle ore 17 ma visto che il protocollo del CTS per gli allenamenti di gruppo non è stato ancora pubblicato, Pezzella e compagni non potranno lavorare tutti insieme come in una giornata di lavoro regolare e come il nuovo dispositivo dovrebbe prevedere. Pertanto eventualmente i giocatori di Iachini si dedicheranno a fare lavori in più gruppi, se per quell'ora non sarà stato ufficializzato il nuovo regolamento. Un ritorno dunque alla quasi normalità. A riportarlo è