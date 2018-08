Fiorentina, successo nel test con l'Arezzo: a segno anche Eysseric

© foto di Federico De Luca

Vittoria della Fiorentina contro l'Arezzo nell'ultima amichevole prima del debutto in campionato contro il Chievo. 2-1 il punteggio finale in favore dei viola grazie alle reti di Eysseric e Veretout. Nel primo tempo Pioli manda in campo quella che con tutta probabilità sarà la formazione che sfiderà il Chievo domenica sera. Norgaard in cabina di regia (Veretout sarà squalificato), Eysseric in attacco dal primo minuto con Chiesa e Simeone. È proprio l'ex Nizza a sbloccare la gara dopo una bella giocata di Gerson, il migliore in campo. Nella ripresa Pioli cambia tutta la squadra e la Fiorentina trova il raddoppio grazie al rigore trasformato da Veretout. L'Arezzo accorcia al minuto 37 con Persano ma non basta.