Fiorentina, super Kouamé e Ribery: 5-0 in amichevole contro la Lucchese

Tutto facile per la Fiorentina nell’amichevole giocata oggi contro la Lucchese. La formazione viola si è imposta con un netto 5-0. In gol per la squadra allenata da Giuseppe Iachini Ribery, Kouame (doppiette per loro) e autogol di Solcia propiziato da una conclusione di Lirola. Buon test per i viola in vista dell'inizio del campionato previsto per il prossimo 19 settembre.