Fiorentina, superato ostacolo Spal adesso l’esame a San Siro

Fonte: Tommaso Loreto

© foto di Federico De Luca 2018

Tutto fuorchè stanca la Fiorentina che già nel primo tempo regola la Spal. Aveva ragione Pioli a raccontare di un gruppo pimpante alla vigilia, eventualmente più stanco di testa che non di gambe. Ma stavolta nel secondo tempo i viola non arretrano, non concedono troppo palleggio agli avversari. E portano a casa una vittoria importante.

Maturata in un primo tempo di personalità, tanto più se confrontata con la giovane età del gruppo. L'approccio è buono, adeguato, le occasioni arrivano come i gol segnati da Pjaca (primo centro in Serie A) e da un Milenkovic che comincia a prendere gusto nelle esultanze (non solo la testata sul corner di Veretout per il 2-0, ma anche il gol precedentemente annullato).

Nel secondo tempo, se possibile, è tutto più semplice grazie al gol di Chiesa che arriva al termine di una percussione di Pjaca. A conferma che il tridente funziona, anche se Simeone sembra pagare la stanchezza delle gare ravvicinate. In più c'è da aggiungere il buon impatto sia di Hancko che di Mirallas, alternative preziose da gestire nel corso della prossima settimana.

Se doveva essere un primissimo esame di maturità per una squadra reduce da un solo punto nelle ultime due trasferte la promozione è meritata e a pieni voti. Perchè dà seguito a quanto di buono mostrato tra Napoli e Genova, e perchè in vista della sfida di San Siro consente a tutta la Fiorentina di regalarsi un serbatoio pieno. Di energie mentali e, perché no, di fiducia nel potersela giocare a viso aperto anche contro i nerazzurri.