Fiorentina, svolta fascia da capitano: la Lega va verso il sì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina la svolta sulle norme relative alla fascia da capitano. Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo cui la telefonata tra Cognigni, presidente della Fiorentina, e Micciché, presidente della Lega Calcio, avrebbe avuto un esito positivo. In via Rossellini hanno compreso la voglia dei viola di mantenere vivo il ricordo di Davide Astori utilizzandone la fascia e stanno valutando come risolvere il problema, verosimilmente con una deroga al club viola.