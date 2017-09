Fiorentina, terapie per Eysseric. Saponara in gruppo

© foto di Federico De Luca

Ancora terapie, quest'oggi, per l'infortunato Valentin Eysseric. Riccardo Saponara, invece, ha continuato ad allenarsi in gruppo, seppur con cautela. Sarà infatti molto difficile vederlo in campo domenica contro l'Hellas Verona. Sul fronte nazionali, sono rientrati Milenkovic, Illanes e Mati Fernandez. Ad assistere alla seduta, presenti Gino Salica e Giancarlo Antognoni.