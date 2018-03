Fiorentina, Thereau out ma nulla di grave: affaticamento muscolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso un comunicato, la Fiorentina ha spiegato il motivo dell'assenza dell'attaccante Cyril Thereau dalla lista dei convocati in vista della gara di domani contro il Crotone valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cyril Thereau non è stato convocato per la partita di domani contro il Crotone, a scopo precauzionale, a causa di un affaticamento muscolare".