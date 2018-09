Fiorentina, Thereau verso la convocazione: ex esubero a caccia di rilancio

Fonte: FirenzeViola.it

Il mondo capovolto nel giro di un anno: si sofferma su quest'aspetto in riferimento all'attaccante viola Cyril Thereau questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, che dedica spazio al francese, nel passato campionato decisivo con una doppietta contro la "sua" Udinese e adesso finito ai margini della Fiorentina, dopo aver rifiutato tutte le destinazioni sul mercato che gli erano state proposte. "Thereau cerca il rilancio" scrive il quotidiano, che sottolinea come l'ex bianconero tornerà tra i convocati per la sfida di domani e spera che possa ripartire in positivo la sua seconda stagione viola, bloccata ne precampionato da una serie di infortuni (l'ultimo ad inizio agosto contro il Fulham).