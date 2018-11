Fiorentina, Toldo incorona Lafont: "Può diventare un gran portiere"

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio troviamo una lunga intervista all'ex portiere viola Francesco Toldo: "Lafont è un gran talento, ha un fisico incredibile. Può lavorare tanto e diventare un grande portiere. Non ha paura, ma con i piedi dovrebbe rischiare meno. Il coraggio è una qualità, come la spavalderia. Sarà bravo come me? Non mi piacciono i paragoni, io di errori ne ho fatti tanti quando giocavo. L'importante è che gli errori non lo condizionino, a me piace vedere un portiere che osa e se poi sbaglia pazienza".