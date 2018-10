Fiorentina, Veretout pre-convocato dal ct francese Deschamps

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferisce il media francese rmcsport.bfmtv.com, il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, sarebbe stato pre-convocato dal ct della Francia Didier Deschamps per i prossimi impegni della nazionale (il 16 novembre contro l'Olanda in Nations League e il 20 novembre contro l'Uruguay in amichevole). Un'indiscrezione - si legge - che conoscerà però l'ufficialità soltanto il prossimo 8 novembre.