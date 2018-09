Fiorentina, Veretout torna. Nuova stagione da dopo Badelj

© foto di Giacomo Morini

Sulle colonne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla anche di tattica e in particolare delle prime idee nella testa di Stefano Pioli in vista della 4a giornata di campionato al San Paolo contro il Napoli: per il big match contro Ancelotti, tornerà finalmente a disposizione Jordan Veretout a centrocampo, ovvero colui che è stato fin da subito designato come il sostituto naturale di Milan Badelj: le sue qualità di forza e tempi di inserimento saranno basilari per la gara di Napoli, dove Veretout tornerà dal 1' come regista al centro della linea di centrocampo assieme a Benassi e probabilmente Gerson, visto che Edimilson in questi giorni sarà impegnato con la Nazionale svizzera.