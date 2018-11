Fiorentina, Veretout: "Volevamo più di un punto ma è come un augurio"

Fonte: FirenzeViola.it

Il suo gol non è bastato alla Fiorentina ieri pomeriggio per strappare la vittoria contro la Roma, rientrata in gara grazie alla rete-beffa di Florenzi. Ma il centrocampista francese Jordan Veretout accoglie comunque bene il punto ottenuto, soprattutto in ottica complessiva e valutando la forza dell'avversaria, come si nota anche dalle parole da lui scritte tramite il suo profilo Instagram: "Finiamo con un punto contro una grande squadra del campionato ma speravamo in qualcosa in più. È di buon augurio per il futuro poiché siamo ambiziosi", le sue parole. Ecco il post originale: