Fiorentina, verso il Torino: solo due dubbi di formazione per Pioli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla formazione della Fiorentina che oggi sfiderà il Torino. 800 tifosi in trasferta, out solo Norgaard per problema al ginocchio, dubbi tra Edimilson Fernandes e Gerson in mediana, davanti scalpita Mirallas che insidia Pjaca per una maglia da titolare al fianco di Simeone e Chiesa.