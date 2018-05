© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dagli allenamenti di questa mattina - riporta Radio Bruno - si evidenzia il ritorno in gruppo di Vitor Hugo che oggi si è allenato con la squadra e quindi sarà tra i convocati. Non dovesse farcela a partire titolare giocherà al suo posto Milenkovic. Veretout squalificato verrà sostituito da Dabo. Occhio a Gil Dias che potrebbe insidiare Eysseric e Saponara per una maglia da titolare.