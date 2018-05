Fiorentina, Vitor Hugo verso l'esclusione per la trasferta col Genoa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diminuiscono le probabilità di vedere il difensore della Fiorentina Vitor Hugo in campo contro il Genoa. Come riporta Radio Bruno Toscana infatti, quest'oggi il difensore brasiliano ha svolto esclusivamente terapie, senza andare in campo con i compagni. L'infortunio al bicipite femorale occorso nell'amichevole contro il Signa non è dunque ancora smaltito, e probabilmente costringerà Pioli a fare a meno di Vitor Hugo per la trasferta di Genova contro la squadra di Ballardini.