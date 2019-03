© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Fiorentina Women's Tatiana Bonetti ha introdotto i temi della sfida di domani con la Juventus Women in un'intervista concessa al Corriere Fiorentino: "È una gara affascinante e sentita perché giocare in uno stadio del genere è entusiasmante. Sentiamo che questo è un cambiamento positivo per la crescita del movimento. Sfide così importanti porteranno a seguire il nostro calcio sempre di piùCi stiamo preparando facendo attenzione ai minimi particolari. Poi la differenza la faranno le motivazioni e la testa. È la Juventus che è davanti in classifica e deve dimostrare che è la prima della classe. Noi vogliamo fare la nostra prestazione, consapevoli di aver fatto il massimo per arrivare a giocarci qualcosa di importante. Vorrei pensassimo che fosse una domenica come tutte le altre, anche se in fondo non lo è. Una vittoria a Torino non vale lo scudetto, perché abbiamo altre partite da affrontare. Però battere la Juve ci farebbe capire che possiamo farcela. La crescita del calcio femminile? Fiorentina e Juventus hanno dato il giusto palcoscenico al calcio femminile. E sia noi che la Juve stiamo costruendo rapporti importanti tra la squadra maschile e quella femminile. Veniamo coinvolti insieme in molti eventi".