© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Fiorentina Women's Antonio Cincotta ha commentato così sul proprio profilo Facebook il pari di oggi con la Roma, oltre a ricordare capitan Astori: "Una gara giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, una sfida delicata che avremmo probabilmente affrontato con migliori energie se avessimo potuto lavorare con più tempo e al completo in settimana. Bellissima la cornice di pubblico a Roma, ennesimo bello spot per tutto il movimento. Si chiude il 2018, una stagione che per noi di Firenze è stata tragica e tristissima per la scomparsa di Davide Astori a cui abbiamo sentitamente dedicato i 2 trofei vinti nell'anno che volge al termine, non molto, ma tutto quello abbiamo immenso Capitano...".