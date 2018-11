Fiorentina Women's, Cincotta: "Con la Juve mi aspetto lo stadio pieno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Viola Channel, l'allenatore della Fiorentina Women Antonio Cincotta ha parlato del prossimo match contro la Juventus: "La gara ha avuto 4 fasi, i primi 10-12 minuti abbiamo avuto difficoltà ad attaccare la profondità, abbiamo giocato un calcio di alto livello fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa abbiamo avuto la presunzione di aver finito la gara ed è giusto aver subito due reti, anche queste sono prove di maturità e dobbiamo giocare al 101% per non subire. Complimenti al Verona per aver approfittato del momento negativo, poi abbiamo ripreso la gara e impostato le nostre idee di gioco e il nostro stile fino al 91’ minuto. Juventus? Siamo rispettosi della forza della Juventus che resta la candidata allo Scudetto. Faremo del nostro meglio per dare del filo da torcere. Pubblico? Noi siamo grati al nostro pubblico perché ci seguono in tutta Italia, non sono mai mancati né mai mancheranno. Fanno sacrifici per essere sempre al nostro fianco, il loro calore ci fa gettare il cuore oltre l’ostacolo, ciò che facciamo sul campo lo facciamo soprattutto per loro. Domenica mi aspetto un Bozzi strapieno".