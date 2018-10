Fiorentina Women's, Mencucci: "Vincere con la Juve vale doppio"

© foto di Federico De Luca

Sandro Mencucci, Presidente della Fiorentina Women's FC, è tornato a commentare la vittoria ottenuta in Supercoppa dalle viola ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Vincere contro la Juventus vale doppio. Abbiamo giocato alla pari con una grande squadra e vinto in pieno 'stile Juve': giocato male e vinto con un gol. Siamo stati bravi ad essere cinici al punto giusto. Il merito va a mister Cincotta che prepara bene le partite. Le vittorie? Non pensavo avremmo cominciato a vincere trofei così presto. Vincere è difficile, riuscire a farlo più volte vuol dire che si lavora bene. Abbiamo tante richieste di genitori che vogliono iscrivere le proprie figlie a calcio, siamo contenti. Mi auguro che presto si possa arrivare al semiprofessionismo perché il calcio femminile purtroppo è ancora a livello dilettantistico".