Fiorentina Women's, possibile ripescaggio in Champions League

© foto di Federico De Luca

Anche per la Fiorentina Women's si profila l'ipotesi su un possibile ripescaggio, però in Champions League. Il Milan, infatti, è pronto ad entrare nel calcio femminile rilevando il titolo del Brescia. Ma in questo modo, essendo le azzurre arrivate seconde nell'ultimo torneo, sarebbero le giocatrici gigliate ad accedere alla prestigiosa competizione europea in vista del prossimo anno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.