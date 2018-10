Fiorentina Women's, sconfitta di misura con il Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sconfitta di misura per la Fiorentina Women's in Inghilterra contro il Chelsea, nella gara d'andata degli ottavi di finali della Champions League Femminile. 1-0 il punteggio in favore delle Blues, maturato grazie al rigore trasformato da Karen Carney dopo appena 9 minuti di gioco. La Fiorentina ha saputo soffrire ed ha portato a casa un risultato tutto sommato da non buttare, con le viola che potranno giocarsi la qualificazione al Franchi il prossimo 31 ottobre. Super prestazione di Stéphanie Öhrström. che ha evitato un passivo ben maggiore: almeno cinque le parate decisive del portiere della Fiorentina.