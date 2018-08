Forlan: "Inter può fare bene in Champions, Juve più forte con CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Forlan, ex attaccante di Atletico Madrid, Manchester United e Inter, ha parlato a Sky Sport poco prima del sorteggio di Champions League: "Essere in questa competizione è bello per tutte le squadre in corsa. Il ritorno dell'Inter in Champions? Il campionato non è iniziato bene ma Spalletti ha calciatori giovani ma anche calciatori di esperienza, questa competizione è diversa. Tutte le squadre sono forti, l'Inter torna a giocare questa coppa dopo tanto tempo. Credo che la formazione interista possa fare bene. Juve favorita con Cristiano Ronaldo? E' più forte, lo era già prima ma ora ancora di più", le sue parole.