"Forza Sean": il messaggio della Roma al tifoso del Liverpool in coma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Forza Sean". Alla vigilia della sfida contro il Liverpool, la Roma manda un messaggio alla tifoseria dei Reds e in particolare a Sean Cox, che da martedì scorso è in coma dopo essere stato ridotto in fin di vita da alcuni tifosi italiani. Via Twitter, il club giallorosso ha infatti pubblicato le foto dell'allenamento di oggi, in cui tutti i calciatori della rosa, come vi abbiamo già raccontato, hanno indossato una maglia con il messaggio "Forza Sean".