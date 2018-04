Foschi su Sarri: "Non pagherei mai la clausola per un tecnico"

© foto di Federico Gaetano

Rino Foschi, ds del Cesena, ha parlato del futuro di Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Marte: "Sarri è un grande allenatore, sicuramente appetibile anche per i top club, ma stiamo esagerando. Non me ne voglia nessuno, ma se fossi il ds di un grande club non pagherei mai oltre allo stipendio anche una clausola per un tecnico. Per me ci sono buone probabilità che resti a Napoli".