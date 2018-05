Fotonotizia - Balotelli, Donnarumma e gli altri: l'Italia arriva a Coverciano

Fonte: Lorenzo Marucci e Giacomo Iacobellis

L'Italia arriva a Firenze, chi in treno e chi in auto. In serata hanno raggiunto il capoluogo toscano, diretti ovviamente a Coverciano, Gianluigi Donnarumma, Bryan Cristante, Mattia Caldara, Giacomo Bonaventura, Mattia De Sciglio, tutti arrivati alla stazione di Santa Maria Novella. Arrivato direttamente a Coverciano, con il fratello Enock, Mario Balotelli. Di casa, e arrivato presso il centro tecnico federale in compagnia del padre Enrico, l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa.