Fotonotizia - Fiorentina sbanca Roma, le immagini più belle del match

© foto di www.imagephotoagency.it

Benassi e Simeone, la Fiorentina ha espugnato per 2-0 l'Olimpico di Roma. Nulla da fare per i giallorossi di Di Francesco, che prepara il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. In basso le foto della sfida, proposte da Tuttomercatoweb.com: