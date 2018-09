Fotonotizia - Inter, de Vrij al GP di Monza. Con regalo a Verstappen

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo di ieri contro il Bologna, l'Inter può dedicarsi al relax in questa prima domenica di settembre. Di fatto per i nerazzurri la sosta è già cominciata. Così alcuni calciatori hanno fatto tappa a Monza, dove è in corso il Gran Premio di Formula Uno. Tra questi anche Stefan de Vrij, che ha regalato una maglia dell'Inter al suo connazionale Max Verstappen, pilota della Red Bull. Di seguito l'immagine pubblicata dal club su Twitter: