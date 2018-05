Fotonotizia - Milan, -2 due alla finale di C.Italia: s'allenano Suso e Biglia

Fonte: Dal nostro inviato a Milanello, Antonio Vitiello

Allenamento aperto alla stampa in casa Milan a due giorni dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma. Nella prima fase di lavoro a secco, presenti in gruppo anche Lucas Biglia e Suso. Di seguito le foto scattate dal nostro inviato.