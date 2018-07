Fotonotizia - Milan, tifosi contro Leonardo: "Traditore, non ti vogliamo"

Fonte: Milannews.it

Il nome di Leonardo non sta scaldando i cuori dei tifosi del Milan. Già nel suo comunicato, la Curva Sud ha fatto capire di non gradire la nomination dell'ex allenatore e dirigente rossonero. E nella notte, come dimostrano gli scatti di TMW, sono apparse delle scritte sia in zona San Siro che in zona Casa Milan che fanno capire bene l'umore di una parte dei tifosi milanisti. Buona parte della tifoseria non ha mai dimenticato infatti il suo passaggio all'Inter nel dicembre del 2010.