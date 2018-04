Fotonotizia - Napoli, bagno di folla prima della partenza per Firenze

C'erano almeno tremila tifosi quest'oggi alla stazione Garibaldi, a Napoli, per accogliere la squadra partita pochi minuti fa in direzione Firenze, dove domani i ragazzi di Sarri affronteranno la Fiorentina in una gara valida per la 35esima giornata di Serie A.

La polizia per ragioni di sicurezza ha evitato l'incontro tra i tifosi e la squadra che dovrebbe far capolino alla stazione di Santa Maria Novella intorno alle 19.00. Di seguito le foto tratte da TuttoNapoli.net.