Fotonotizia - Napoli, la carica dei tifosi prima della partenza per Torino

Fonte: Tuttonapoli.net

Il Napoli è in partenza verso Torino, dove domani sera sfiderà la Juventus all'Allianz Stadium. La formazione azzurra s'è radunata al San Paolo, per poi dirigersi verso l'aeroporto di Capodichino tra il calore e l'abbraccio collettivo dei sostenitori presenti. Nei pressi dello stadio il bus, per alcuni minuti, è rimasto fermo con circa tremila tifosi che hanno caricato gli azzurri con tanti cori. "Abbiamo un sogno nel cuore", il motivetto più intonato a Fuorigrotta. Tantissimi i supporter, inoltre, che hanno atteso - qualche minuto più tardi - il Napoli all'esterno dell'aeroporto di Capodichino.