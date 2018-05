Francesco Flachi:: “Veretout? In certi momenti perdi la testa”

© foto di Federico De Luca

Francesco Flachi, all'indomani della sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari, ha commentato così la prestazione viola: “La squadra non è stata lucida per la troppa tensione accumulata. A questi ragazzi bisogna però fare gli applausi: hanno fatto tanto in questa stagione e sono cresciuti insieme. La speranza è che il prossimo anno si possa continuare su questa impronta aggiungendo un po' di qualità. Veretout? Ciò che ha fatto non è stato bello, però ci sono certe situazioni che ti portano a queste reazioni. Chi per il prossimo anno? Sottil ha grandi qualità, in Primavera è il più forte di tutti. Poi mi auguro che si riparta dallo zoccolo duro della squadra: gente come Pezzella, Chiesa o Badelj devono rimanere”.