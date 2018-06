Francia, Deschamps: "Balotelli top player. Italia avrà grandi motivazioni"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il ct della Francia Didier Deschamps ha presentato così in conferenza stampa l'incontro amichevole in programma oggi con l'Italia: "Sono rimasto sorpreso da come l’Arabia sia partita forte e abbia messo in difficoltà gli azzurri. L’Italia è venuta fuori alla distanza. Immagino che contro la Francia gli azzurri avranno diverse motivazioni. Italia out al Mondiale? Dispiace, ma bisogna accettare il verdetto del campo. A noi è successo varie volte. Balotelli? È un attaccante di alto livello, può fare la differenza, viene da due ottime stagioni e ha segnato tanti gol. È uno dei migliori centravanti d’Europa".