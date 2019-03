© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver accusato un infortunio alla coscia sinistra, Lucas Digne ha lasciato il ritiro della Francia ed è tornato in Inghilterra. Il difensore dell'Everton infatti non sarà a disposizione di Didier Deschamps per la prossima sfida di qualificazione ad Euro2020 contro l'Islanda in programma lunedì alle 20.45 allo Stade de France.