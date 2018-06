Francia-Italia, i precedenti: azzurri in vantaggio, senza vittorie da 10 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il giorno di Francia-Italia. Si tratta di una sfida pre Mondiale per i transalpini, un'amichevole di lusso per gli azzurri che dovranno guardare Russia 2018 dal divano di casa. Intanto sono 38 i precedenti tra le due nazionali: diciotto vittorie per l'Italia, dieci pareggi e dieci successi dei galletti. La Francia ha vinto le ultime due amichevoli: 1-2 nel 2012 e 1-3 nel 2016 (con Ventura in panchina), l'ultimo successo azzurro è datato 2008 all'Europeo (2-0) mentre l'ultimo pareggio è del 2007: 0-0 in terra italiana nella sfida valida per le qualificazioni a Euro 2008.