Francia-Italia, L'Equipe non fa sconti: tanti 4 per gli azzurri

L'Equipe non fa sconti all'Italia, anzi, le pagelle dopo l'amichevole di ieri sera con la Francia sono a dir poco impietose. L'unico a salvarsi è Balotelli, che prende un timido 6. I peggiori in campo, per il quotidiano francese, sono stati Berardi, De Sciglio e D'Ambrosio, tanto da meritarsi addirittura un 3 in pagella. Anche Chiesa, una delle note più liete della serata, è stato giudicato negativamente dai giornalisti d'oltralpe. Il voto? Addirittura un 4.