Francia, Le Graet: "Zidane grande allenatore ma Deschamps ha contratto"

Dopo l'addio di Zidane al Real Madrid si è parlato molto del tecnico francese come futuro ct della Francia. Tuttavia Noel Le Graet, presidente della federcalcio francese (FFF) ha chiuso le porte all'ex Juventus: "Non c'è dibattito. Zidane ha lasciato il Real Madrid senza avere già un altro progetto, Didier ha un contratto fino al 2020. Un dibattito Didier-Zizou non esiste. Ha il profilo dell'allenatore in modo incontestabile. È ben accettato dal pubblico, i risultati lo supportano. Ma c'è sempre il tempo dei contratti, dei risultati. Non è all'ordine del giorno, non prima del 2020 o del 2022".