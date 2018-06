Francia, Tolisso: "Sono stato vicino al Napoli. Balotelli grande attaccante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco e della Francia, parla a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sulle vicende di mercato: "Qual è stata la squadra italiana più vicina al mio acquisto? Il Napoli. Con il Napoli sono stato davvero vicino, due anni fa. Ho parlato anche con la Juve, nel 2017, ma poi ho scelto il Bayern. Se ho mai parlato con De Laurentiis? Sì, 5-10 minuti, al telefono. Una bella impressione. Cosa è andato storto? Semplicemente volevo restare al Lione, pensavo che non fosse il momento di andare via: avevo ancora delle cose da fare ed ero ancora giovane. Contento della decisione? Sì, ho ascoltato alcuni consigli e ho fatto la mia scelta. È stata una decisione sportiva: pensavo di poter progredire di più a Lione e ho fatto bene. In un anno sono andato in nazionale e al Bayern. Ora al Napoli c’è Ancelotti, ex Bayern esonerato a fine settembre? Un grande allenatore, dico solo questo. Ha vinto coppe, campionati: grande allenatore. Balotelli? È un grande attaccante. Il suo bello è che può segnare e fare la differenza in ogni momento".