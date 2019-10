Francia-Turchia, molti tifosi ospiti fanno il saluto militare durante l'inno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Saluto militare in Francia-Turchia. Non ancora in campo (partita in questo momento ferma sullo 0-0), ma sugli spalti dello Stade de France. Molti tifosi ospiti (erano previsti in 30mila, al momento non sono arrivati dati ufficiali sui numeri) si sono messi in posa al momento dell'inno. Prima della partita non ci sono stati scontri, ma tanti canti e balli, tra cui diversi cori in appoggio all'esercito turco e a Erdogan. Alcuni intervistati hanno detto che le notizie riportate in Europa non corrispondono a verità perché Erdogan sta ripulendo il confine con la Siria dal PKK.