Frasi choc a Firenze, Buffon: "L'autore è già condannato dalla vita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Una persona che scrive una cosa simile è già stata condannata dalla vita". Così Gianlugi Buffon, attraverso Sportmediaset, ha commentato le frasi choc comparse a Firenze poco prima di Fiorentina-Juventus. L'ex portiere della Juve e della nazionale italiana, ora al Paris Saint-Germain, ha proseguito: "È un discorso delicato, non mi va di bacchettare la gente da fuori dall'Italia. Io non voglio pensare e non voglio credere che un tifoso della Fiorentina abbia scritto una cosa del genere. Un essere umano che ha più di 15 anni, nel momento in cui va a pensare una cosa del genere e va a scrivere quelle cose, è già stata condannata dalla vita. Non c'è di peggio".